Heracles beloont zichzelf niet in oefenduel tegen NEC

ALMELO - Heracles heeft vrijdagavond in eigen huis verloren van NEC. In het zevende oefenduel was de Nijmeegse eredivisionist met 3-1 te sterk voor de Almelose formatie, die ondanks de uitslag een goede pot speelde.

Tegen de nummer elf van de afgelopen competitie in de eredivisie (met 38 punten, vier meer dan Heracles) had de formatie van trainer John Lammers het betere spel. Met Justin Hoogma kreeg de ploeg in de derde minuut al de kans op de openingstreffer, maar de aanvoerder kopte een voorzet van Emil Hansson net over.

Pas na een kwartier spelen kwam het eerste echte gevaar van de Nijmeegse opponent. Het was voormalig Heraclied Oussama Tannane, die met een hard schot van buiten de zestien doelman Michael Brouwer testte. De keeper wist een achterstand te voorkomen.

Dat lukte de sluitpost echter niet in de 24ste minuut, toen NEC na - opnieuw -voorbereidend werk van Tannane via Pedro Marques licht tegen de verhouding in op een 1-0 voorsprong kwam. Dat was ook de stand toen scheidsrechter Bas Nijhuis na 45 minuten voor het rustsignaal floot.

Basiself

Heracles begon tegen NEC met de volgende elf spelers: Doelman Michael Brouwer, met rugnummer één. De verdediging voor de sluitpost bestond uit Navajo Bakboord, Sven Sonneberg, aanvoerder Justin Hoogma en Ruben Roosken. De middenvelders luisterden naar de namen Lucas Schoofs, Orestis Kiomourtzoglou en Anas Ouahim. De drie aanvallers waren Nikolai Laursen, Samuel Armenteros en Emil Hansson.

Volledig scherm Samuel Armenteros in actie tegen het met 1-3 verloren duel tegen NEC. © Nesimages/Michael Bulder

Diezelfde spelers stonden ook na de thee weer op het veld en opnieuw was het Heracles dat het initiatief nam. Dat leidde in de 48ste minuut tot de gelijkmaker, op naam van Nikolai Laursen.

Rentree Vejinovic

In de 62ste minuut maakte Marko Vejinovic zijn officiële rentree bij Heracles. De in Almelo teruggekeerde middenvelder was de vervanger van Kiomourtzoglou. Met zijn eerste actie in het zwartwitte shirt zette Vejinovic met een fraaie steekpass Armenteros vrij. De spits had de 2-1 op zijn schoen, maar de bal rolde rakelings voorlangs. Enkele minuten later was de Zweed opnieuw gevaarlijk, maar wist Laursen de bal in de rebound niet in het vrije doel te krijgen. In plaats daarvoor schot de Deen hoog over.

Nadat Sylian Mokono in de 75ste minuut rechtsback Bakboord had vervangen, profiteerde NEC van een fout in de verdediging van Heracles. Marques knalde de bal vervolgens in het doel: 1-2. In de 83ste minuut was Heracles heel dicht in de buurt van de gelijkmaker, maar de vrijgespeeld Armenteros wist de kans - op aangeven van Laursen - niet te verzilveren. Een harde knal van Hansson werd even later door de NEC-goalie uit het doel gestompt.

In de slotfase was NEC nog trefzeker. Invaller Mikkel Duelund scoorde de derde treffer voor de Nijmeegse formatie in de 90ste minuut, waarna Nijhuis de wedstrijd affloot. Kort daarvoor had de scheidsrechter een overtreding op Hansson in het strafschopgebied van NEC nog weggewuifd.

Zaterdag nog oefenduel

Voor zaterdag staat er nog een oefenduel op het programma. In Almelo neemt Heracles het dan op tegen De Treffers, uitkomend in de tweede divisie. De ploeg van Lammers zal in de afsluitende wedstrijd van de oefencampagne bestaan uit de wisselspelers van vrijdagavond. Het duel begint om 13.00 uur.

Vrijdag 5 augustus is de aftrap van de nieuwe competitie, na zeventien jaar opnieuw in de eerste divisie. De eerste tegenstander in de Keuken Kampioen Divisie is op Erve Asito ADO Den Haag.

Heracles Almelo - NEC 1-3 (0-1)

24. Marques 0-1, 49. Laursen 1-1, 76. Marques 1-2, 90. Duelund 1-3.