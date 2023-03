Heracles-doelman Michael Brouwer na weer een ‘clean sheet’: ‘Het hoeft niet mooi, als het maar drie punten oplevert’

LIVE KKD | Heracles wil goede serie doortrek­ken tegen Jong AZ en druk op PEC Zwolle houden

Heracles Almelo speelt vrijdagavond in eigen huis tegen Jong AZ. De ploeg van trainer John Lammers wil de goede serie doortrekken tegen de Alkmaarders. Het gat met koploper PEC Zwolle - dat op bezoek gaat bij Willem II - is drie punten. Qua vertrouwen moet het wel goed zitten bij de Almeloërs, want maandag werd in Den Haag nog met 0-3 gewonnen van ADO. Je volgt de ontwikkelingen van het duel tussen Heracles en Jong AZ in onderstaand liveblog.