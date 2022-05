Heracles-fans helpen gedupeerde caféhouders met crowdfunding

Met video Buren en stamgasten aangesla­gen na verwoesten­de brand in Almeloos café: ‘Heel jammer’

ALMELO - De verwoestende brand bij BCA Biljarts & Darts in Almelo in de nacht van woensdag op donderdag hakt er flink in bij stamgasten en omwonenden. De dag erna komen diverse mensen samen om te kijken wat er over is van ‘hun’ kroeg. „Dit is niet leuk, zeker niet voor Bennie.”

18:48