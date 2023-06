Heracles gaat in de herkansing met Duitse huurling Nankishi: ‘Wil graag nog meer laten zien wat ik kan’

VVD Hengelo: geef de exploita­tie van crematoria in handen van de markt

Niet langer Twentse gemeenten, maar marktpartijen moeten de exploitatie van de Twentse crematoria in Usselo, Almelo, Borne en Oldenzaal ter hand nemen. Dat zegt de Hengelose VVD-fractievoorzitter Mitchel Boers. „Je moet kijken wat echt een overheidstaak moet zijn. Het exploiteren van de crematoria is dat in mijn ogen niet. Dat kun je beter overlaten aan de markt.”