Heracles haalt met Rigino Cicilia nieuwe boomlange spits in huis

Heracles Almelo heeft zich versterkt met Rigino Cicilia. De 27-jarige spits komt transfervrij over van het Tsjechische 1.FC Slovacko. Cicilia tekent in Almelo een contract tot medio 2024.

De bijna twee meter lange Cicilia, volgens Wikepedia 1.97 meter, genoot zijn opleiding bij het Duitse Alemannia Aachen en bij het Limburgse Roda JC. In Kerkrade maakte Cicilia zijn debuut in het Nederlandse betaald voetbal. Vervolgens kwam de aanvaller uit voor RKC Waalwijk, Port Vale en het Litouwse FK Suduva Marijampole.

Met die ploeg werd hij in zijn eerste jaar (2017) landskampioen. In het volgende seizoen viel Cicilia op door in de voorronde van de Champions League binnen tien minuten een hattrick te scoren. Dat was in de wedstrijd tegen APOEL Nicosia.

In het seizoen 2019/2020 speelde hij voor FC Eindhoven, waarna de spits naar Tsjechië vertrok voor een avontuur bij 1.FC Slovacko.

Rigino Cicilia (rechts op de foto in actie namens RKC Waalwijk) is door Heracles gehaald.

Promoveren

Bij zijn presentatie donderdag in Almelo gaf Cicilia aan het fijn te vinden weer in Nederland te kunnen spelen. „Ik heb gehoord dat Heracles Almelo een mooie, warme en familiaire club is en dat past bij mij. Ik ben ervan overtuigd dat we komend seizoen onze doelstelling gaan halen: promoveren naar de eredivisie”, aldus de speler, die bij Heracles gaat spelen met rugnummer 23.

Complementair

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma is blij met de komst van de nieuwe aanvaller. „Rigino is een type speler die we nog niet in de selectie hebben. Hij is complementair aan onze huidige spitsen en door zijn komst kunnen we gevarieerder aanvalspel spelen. Het geeft ons meer mogelijkheden en dat kunnen we meer dan goed gebruiken in onze strijd om promotie”, aldus Hoogma.

Interlands

Cicilia heeft twee interlands op zijn naam staan. In 2013 werd de in Willemstad geboren speler opgeroepen voor het nationale elftal tot 20 jaar van Curaçao. Hij maakte zijn debuut tegen Mexico -20. Later volgde nog een wedstrijd tegen het beloftenteam van El Salvador. De aanvaller kwam niet tot scoren.