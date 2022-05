Heracles is aangeslagen, maar strijdbaar: Snelle terugkeer in eredivisie is het doel

Kippenvel door de appjes van Everton Ramos da Silva, volksheld in Almelo

ALMELO - Ik kreeg er een beetje kippenvel van, toen ik er wat langer over nadacht. Hij zit daar helemaal alleen in Portugal, op een enorme afstand, peentjes te zweten en kruisjes te slaan. Everton Ramos da Silva, de knuffel-Braziliaan van Heracles, zit deze week met zijn gedachten in Almelo. Hopend op handhaving in de Eredivisie, hopend op een wonder.

21 mei