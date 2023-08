Heracles is hot; volle bak bij eerste thuiswedstrijd tegen NEC, sponsoren in de rij na rentree Eredivisie

Na een jaar afwezigheid speelt Heracles vrijdagavond vol verwachting zijn eerste thuiswedsrijd in de Eredivisie. De aftrap tegen NEC uit Nijmegen is om acht uur. Het is dan volle bak in Almelo, want Erve Asito is nagenoeg uitverkocht. Niet alleen voor de fans, ook voor sponsoren is Heracles hot. Nog nooit zaten er zoveel in het stadion.