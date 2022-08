Heracles is - voorlopig - klaar in deze transferperiode

Op de tribune was Nico-Jan Hoogma een aandachtige toeschouwer. De technisch directeur van de huidige koploper in de Keuken Kampioen Divisie gaf aan dat Heracles klaar is in deze transferperiode, die aan het eind van deze maand sluit. „We gaan onze doelstelling promotie proberen te bewerkstelligen met deze groep”, gaf hij na afloop aan.

Kiomourtzoglou

Heracles komt, zegt Hoogma, alleen nog in actie als tijdens deze transferperiode een speler vertrekt uit Almelo. „Maar in principe is dit de selectie waarmee we dit seizoen willen gaan spelen. We willen alle posities dubbel bezet hebben. En ja, dan kan het zijn dat een speler die vorig seizoen in de basis begon, nu wisselspeler is. Maar je wordt geen kampioen met elf man, de hele groep is belangrijk”, aldus Hoogma, wijzend op onder meer Orestis Kiomourtzoglou.