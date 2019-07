Heracles maakt nieuwe stadionnaam bekend: Erve Asito

Video ‘Schuur­brand in Almelo is aangesto­ken’

30 juni ALMELO - De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag uitgerukt voor een uitslaande brand aan de G.T. Rietveldstraat in Almelo. Ter plaatse bleek de schuur in lichterlaaie te staan. Er is sprake van brandstichting.