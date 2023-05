Heracles moet plek in eredivisie weer vinden: ‘Men is hier wat verblind geraakt door de successen uit het verleden’

Clubtopsco­rer Armenteros emotioneel na kampioen­schap Heracles: ‘Was misschien wel mijn laatste wedstrijd’

Het is één van de meest ervaren spelers die vanavond op het veld stond, maar toch is ook Samuel Armenteros door het dolle heen. Hij geniet volop van het kampioenschap van Heracles. ,,Na wat we allemaal hebben meegemaakt, maakt me dit zelfs een beetje emotioneel. Ik heb er alles aan gedaan om deze club terug te brengen naar de Eredivisie.”