Heracles neemt na drie jaar afscheid van Kiomourtzoglou

Kiomourtzoglou kwam in de zomer van 2019 over van SpVgg Unterhaching, uitkomend op het derde niveau van Duitsland. De middenvelder kwam in totaal 83 officiële wedstrijden in actie in het shirt van Heracles Almelo. Hij scoorde daarin vier keer en gaf een assist. In zijn eerste seizoen leverden zijn prestaties hem een plek op in de selectie van Duitsland onder 21. In februari 2020 werd zijn contract zelfs opengebroken tot de zomer van 2023 met daarin een optie voor nog een seizoen.