Heracles onderuit tegen Heerenveen in besloten oefenduel

‘Als je hem niet geeft, staat er een kogel voor je klaar’: Enschedese jongen (16) staat na bedreiging scooter af

Onder bedreiging van ‘een kogel’ is zondag een 16-jarige Enschedese jongen beroofd van zijn scooter. Het slachtoffer was zo onder de indruk en geschrokken dat hij de scooter afstond. Hij had hem net vier dagen, gekocht van het loon van zijn eerste bijbaantje. De scooter is later met schade teruggevonden.