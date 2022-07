Heracles presenteert nieuw thuisshirt

Almelo vertrouwt provincie­be­stuur voor geen cent meer, na knallende ruzie over rondweg Zenderen

ALMELO - Het vertrouwen van Almelo in het provinciebestuur is tot het nulpunt gedaald. Dat blijkt uit een zeer boze brief van het gemeentebestuur over de affaire rond de Vloedbeltverbinding, ook bekend als de rondweg Zenderen. Almelo eist daarbij dat het hele project, van meer dan 50 miljoen, wordt stilgelegd.

