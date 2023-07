Heracles sluit trainingskamp Billerbeck af met nederlaag tegen Preussen Münster

Twentse scholen nemen maatrege­len tegen verzuim: spijbelen loopt uit de hand

Scholen in Twente worstelen met de afwezigheid van leerlingen. Nadat bekend werd dat het verzuim in de regio fors is toegenomen, nemen sommige scholen maatregelen. De een met flexibele lestijden, de ander met heuse aanwezigheidsteams. Want het spijbelen loopt de spuigaten uit. „Wij maken ons zorgen”, klinkt het bij het Almelose Alma College. „Alle scholen hebben hiermee te maken.”