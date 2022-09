Heracles-trainer Lammers: ‘De spelers willen de nederlaag van maandag heel graag rechtzetten’

De ontluisterende nederlaag van Heracles afgelopen maandag tegen Jong Ajax is de afgelopen dagen veelvuldig besproken in de selectie. „Je moet niet te lang in zo’n wedstrijd blijven hangen. We hebben ervan geleerd en zijn nu weer scherp voor het duel tegen VVV-Venlo”, zegt trainer John Lammers deze donderdagmiddag.

Ja, zegt Lammers daags voor het treffen tegen de Noord-Limburgse formatie, hij was erg geschrokken van de wedstrijd tegen Jong Ajax. „Die ploeg speelde gewoon heel erg goed en wij deden dat zelf niet goed. In voetballend opzicht had ik meer van ons verwacht. De afgelopen dagen hebben we daar uitvoerig over gesproken, met beeldmateriaal erbij maar ook in individuele gesprekken.”

Geen schande

Op trainingscomplex De Toekomst zag Lammers veel dingen misgaan. „Met als voornaamste, dat we niet durfden te voetballen. Tegen een Jong Ajax in de samenstelling van maandagavond gaan nog veel ploegen van verliezen. Dat is ook geen schande, maar ik had wel iets meer van ons verwacht.”

Volledig scherm De 175 Heracles-supporters zag in het uitvak van De Toekomst hun ploeg schutteren en met 4-0 ten ondergaan tegen Jong Ajax. © Pro Shots / Ron Baltus

Lammers haalt nog een mooie quote aan, die hij na de wanprestatie in de hoofdstad tegenkwam. „Ik verlies liever een keer met 4-0, dan viermaal met 1-0. Feit is dat we wel drie punten hebben verloren. We willen dit seizoen meedoen voor de posities bovenin en dan moet je van wedstrijden als tegen Jong Ajax leren.”

Dominant aan de bal

De oefenmeester is blij dat vrijdagavond alweer de volgende wedstrijd zich aandient, waarin de Heraclieden de kans krijgen zich van een betere kant te laten zien. „Bij de spelers leeft heel erg het gevoel dat ze iets recht willen zetten. VVV is duidelijk een andere ploeg vergeleken met Jong Ajax. Zij zullen niet zo dominant zijn aan de bal, we kunnen ze wat makkelijker onder druk zetten. Daar ligt ook onze kracht, tegen een VVV kunnen we makkelijker ons eigen spel spelen”, kijkt Lammers uit naar de zesde speelronde in de Keuken Kampioen Divisie.

Nikolai Laursen

Hoe de basiself er vrijdagavond op het eigen kunstgrasveld uit gaat zien tegen VVV, daarover kan Lammers nog niet helemaal duidelijk zijn. Vleugelaanvaller Abed Nankishi gaat de wedstrijd niet halen, maar op de rechtsbuitenpositie is de terugkeer van Nikolai Laursen zo goed als mogelijk. De Deen lijkt helemaal hersteld te zijn van een hamstringblessure, die hem twee wedstrijden aan de kant hield.

Volledig scherm Marko Vejinovic is hoogstwaarschijnlijk niet inzetbaar tegen VVV-Venlo. De middenvelder is niet honderd procent wedstrijdfit. © Pro Shots / Ron Baltus

De inzet van Marko Vejinovic is twijfelachtig. De dit seizoen in Almelo teruggekeerde middenvelder is niet helemaal wedstrijdfit. Lammers wil graag dat hij eerst volledig hersteld is.

Jong Ajax - Heracles Almelo, vrijdag 20.00 uur Scheidsrechter: Nagtegaal Bijzonderheden: Nikolai Laursen is hersteld van zijn hamstringblessure, die hem twee wedstrijden aan de kant hield. Marko Vejinovic is niet fit genoeg voor de wedstrijd. Abed Nankishi ontbreekt eveneens in de selectie vanwege een blessure. Vermoedelijke opstelling: Brouwer, Bakboord, Sonnenberg, Hoogma, Roosken, Bruns, Schoofs, Ouahim, Armenteros, Hansson, Laursen.