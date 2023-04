Heracles-trainer Lammers houdt kaarten tegen de borst: ‘We zullen het tegen De Graafschap anders moeten doen’

MET VIDEO Nicolien (23) is aseksueel: ‘Soms hoor ik dat ik gewoon geen goede seks heb gehad’

Of het nou gaat om levensgrote posters met vrouwenbillen of series over swingers: sex sells. Voor Nicolien Boekhoudt (23) uit Hengelo onbegrijpelijk. Ze is aseksueel en aromantisch. Vandaag is het Internationale dag van de aseksualiteit. Hoe is het om aseksueel te zijn in een wereld die om seks lijkt te draaien? „Soms hoor ik dat ik gewoon geen goeie seks heb gehad.”