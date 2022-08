Heracles-trainer Lammers: ‘Tegen ADO wordt mooie eerste wedstrijd’

Heracles-trainer John Lammers kijkt daags voor de seizoensopening in de Keuken Kampioen Divisie uit naar het treffen vrijdagavond tegen ADO Den Haag. „Het wordt een mooie eerste wedstrijd, die we hopelijk met een winst kunnen afsluiten.”

In de eerste wedstrijd in de eerste divisie treft Heracles een tegenstander die, net als de Almelose formatie, hoog in de competitie hoopt te eindigen. „We gaan voor een overwinning, we proberen gelijk iets weg te zetten in eigen huis. Maar ADO is een goede ploeg. We hebben de tegenstander uitgebreid geanalyseerd, net als onszelf”, aldus Lammers een dag voor de start van de competitie.

De ambities van diverse ploegen in de Keuken Kampioen Divisie zullen volgens Lammers voor een heel boeiende en mooie competitie gaan zorgen. „In de komende eerste divisie heb je heel veel ploegen die eigenlijk niet zouden misstaan in het rechterrijtje van de eredivisie. Wij zullen er voor moeten gaan zorgen dat we net iets beter zijn dan de concurrentie.”

De basisopstelling van Heracles zal niet veel verschillen van de elf spelers die van start gingen in de voorlaatste oefenwedstrijd tegen NEC. Dat duel ging met 3-1 verloren, maar Lammers was erg te spreken over het spel van zijn spelers en de vele kansen die gecreëerd werden. „De volgende stap is effectiever omgaan met die kansen, we moeten meer gaan scoren.”

Thomas Bruns

De namen van de elf spelers wilde Lammers niet noemen tijdens het ‘perspraatje’ op donderdagmiddag. Wel dat de nieuwste aankoop, Thomas Bruns, tot de wedstrijdselectie behoort. „Hij zal zeker niet starten, maar Bruns is wel wedstrijdfit. Hij heeft in de voorbereiding al negentig minuten gespeeld in vier wedstrijden en eenmaal 45 minuten. We moeten nog even wachten op de papieren van de Turkse voetbalbond. Hebben we die, dan kan hij op de bank zitten.”

Dat laatste geldt ook voor Marko Vejinovic en Sylain Mokone. Beiden zijn nog niet honderd procent wedstrijdfit, maar behoren wel tot de selectie die het opneemt tegen ADO. Voor de eerder aangetrokken linksback Héritier Deyonge komt het eerste competitieduel van Heracles nog te vroeg. Geblesseerd is vleugelverdediger Robin Polley.

Vermoedelijke opstelling Heracles tegen ADO Den Haag:

Brouwer; Bakboord, Sonnenberg, Hoogma, Roosken; Schoofs, Kiomourtzoglou, Ouahim; Laursen, Armenteros, Hansson.

