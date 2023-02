Heracles-verdediger Navajo Bakboord na nachtje ziekenhuis weer thuis

Opnieuw lukt het Twente miljoenen los te peuteren in Den Haag: 25 miljoen euro voor deze drie doelen

Het is Twente opnieuw gelukt om tientallen miljoenen euro’s binnen te halen uit Den Haag. Net als in 2019 sluit Twente een zogenaamde Regiodeal met het Rijk en daarvoor krijgt Twente 25 miljoen euro. Daarmee wordt niet alles gehonoreerd wat gevraagd is.