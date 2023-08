Heracles verliest laatste testcase voor seizoenstart tegen Ajax

met video Man (36) gewond bij steekinci­dent in Enschede: veel bloed op straat en verdachte nog voortvluch­tig

Een man (36) is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt na een steekincident in Enschede. In de omgeving van de McDonald's aan het Spaansland is het slachtoffer om nog onbekende reden neergestoken. De gewonde is naar het ziekenhuis, de verdachte is nog voortvluchtig en volgens de politie mogelijk ook zelf gewond.