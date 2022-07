Heracles verliest oefenduel van Sparta

Volgens de Almelose club vliegt de 22-jarige linkervleugelverdediger maandag vanuit Italië terug naar Nederland en sluit hij dinsdag weer aan bij de training. Hij had zich deze week al moeten melden in Almelo. Maar toen liet hij de club weten dat hij na een bezoek aan een bruiloft in afwachting was van de uitslag van een coronatest. Volgens de voetballer waren er op dat feest veel mensen besmet geraakt en vertoonde hij symptomen van het virus. De uitslag van de test bleek negatief te zijn. Heracles heeft een bod voor Quagliata op zak van de Italiaanse club Cagliari, maar dat bod voldoet niet aan de eisen van de Almelose club.

Doelpunt afgekeurd

Heracles was in Delden in de beginfase twee keer dicht bij een goal. Anas Ouahim tekende voor het eerste schot op doel, maar zijn inzet ging een meter over. Daarna kreeg Lucas Schoofs een grote kopkans, maar Sparta-doelman Nik Olij redde. Nog geen minuut later was het raak aan de andere kant: Vito van Crooij zette Sparta op voorsprong. Heracles-doelman Bucker voorkwam even later een tweede goal van Sparta. Sven Sonnenberg kreeg een kans op de gelijkmaker, maar hij kopte naast. In de tweede helft was Schoofs weer dicht bij een doelpunt. Zijn inzet werd van de doellijn gehaald. Vlak voor tijd vond Samuel Armenteros het net, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Het bleef bij die ene treffer van Van Crooij.