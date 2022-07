Heracles weer met volle tribunes op jacht naar eredivisie, en heeft daar zelfs rode cijfers voor over

ALMELO - Over krap drie weken is - op vrijdagavond 5 augustus - de seizoensopening van Heracles. Met meteen een kraker tegen ADO Den Haag. In een stadion met versterkte tribunes rekent de clubleiding op een ‘volle bak’. Ook al moet Heracles een divisie lager spelen.

Een vol stadion betekent ruim 12.000 toeschouwers in Erve Asito. Die mogen er, na maanden voetballen voor halflege tribunes, weer zitten en staan.

Stalen strips

Want Heracles heeft het stadion aan de Weezebeek flink onderhanden genomen. Daarbij zijn de tribune-elementen, van met name de eerste ring, versterkt met honderden stalen strips. „Op een speciale manier, met chemische ankers, zijn de strips aan het beton vastgeklonken. Dat was een hele klus”, vertelt algemeen directeur Rob Toussaint van Heracles.

Zo kan er tijdens het juichen weer gesprongen en gehost worden in Erve Asito. „We hebben nu het sterkste stadion van Nederland. Op de Koel in Venlo na, want daar zijn de tribunes op zand gebouwd”, zegt Toussaint. De verstevigingsmaatregelen zijn genomen, nadat eerder bij NEC een deel van de tribune bezweek onder springende supporters.

Constructiefout

De constructie van het Heraclesstadion, dat in 1999 is gebouwd is, komt overeen met de die van het Goffertstadion in Nijmegen. Daarom was ‘de apk voor Erve Asito’, zoals Toussaint het noemt, hard nodig.