‘Heracles werd echt niet weggespeeld in Amsterdam, het zag er gewoon goed uit’

Podcast 'HeraKlets'Heracles Almelo is terug in de Eredivisie. De ploeg van trainer John Lammers ging tijdens de rentree met 4-1 onderuit bij Ajax. In de nieuwe podcast HeraKlets blikken clubwatcher Ralph Blijlevens en host Frank Bussink terug op het duel in Amsterdam. „Na de 2-1 was de boost om een resultaat over de streep te trekken verdwenen.”