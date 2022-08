Heraclesdoelman Michael Brouwer: ‘Ik was pislink geworden als die penalty erin was gegaan

De vreugde van Michael Brouwer over de derde zege op rij voor Heracles had maandagavond zomaar kunnen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Zo ver kwam het gelukkig niet, doordat de doelman diep in blessuretijd tegen Jong PSV de penalty stopte.

Met een 3-0 voorsprong in de slotfase van de uitwedstrijd tegen Jong PSV leek er voor Heracles maandagavond geen vuiltje aan de lucht. Weer een overwinning. En weer een clean sheet. Voor met name doelman Michael Brouwer een heilig iets. Totdat linksback Ruben Roosken in blessuretijd binnen de zestien meter een overtreding maakt: penalty voor Jong PSV.

Na een avondje waarin Brouwer zeer weinig in actie hoefde te komen, moest de keeper opeens dan toch vol aan de bak. Met succes, want hij pareerde de door Dante Sealy genomen strafschop. Einde wedstrijd, opnieuw geen doelpunten tegen voor Heracles.

Quote Dat is hoe ik het geleerd heb: je moet iedereen zo neerzetten, dat je geen bal op goal krijgt Michael Brouwer

„Lekker toch?”, sprak de doelman na afloop met een brede grijns op z’n gezicht. „Heerlijk als je zo’n penalty pakt. Ik vond het jammer dat we die strafschop tegen kregen, onnodig ook. Het was misschien een beetje een domme overtreding van Ruben, maar dat deed hij natuurlijk ook niet bewust.”

Grote smet

Was de bal van Sealy in het doel terecht gekomen, dan had Heracles de wedstrijd nog steeds gewonnen en was het feestje er niet minder om geworden. Behalve dan voor Brouwer. „Ik was dan echt pislink geworden ja. Het zou voor mij een grote smet zijn geweest op de derde zege op rij.”

Een duim omhoog voor de Heraclessupporters na de 3-0 zege in Eindhoven op Jong PSV. Doelman Michael Brouwer is tevreden.

Hij noemt het ‘een heerlijk gevoel’, het stoppen van de penalty. „Ik wilde heel graag de nul houden, echt heel graag. Omdat ik dat belangrijk vind. Het is iets waar we met al de verdedigers heel de wedstrijd voor knokken. We zijn constant bezig met het elkaar coachen. We doen er alles aan om de organisatie zo neer te zetten, dat de tegenstander geen goal maakt.”

90 minuten focus

Na ADO Den Haag en Jong FC Utrecht betekende dat ook tegen Jong PSV dat Brouwer zeer weinig in actie hoefde te komen. Het aantal keer is op een hand te tellen. „Dat is voor mij best zwaar, want je moet wel negentig minuten gefocused blijven. Ik ben tijdens een wedstrijd heel veel aan het coachen, dat kost energie en kracht. Het is dus zo dat ik niet niets doe in het veld.”

Zelfs de buitenspelers worden op de helft van de tegenstander nog door Brouwer op hun plek gezet. „Dat is hoe ik het geleerd heb: je moet iedereen zo neerzetten, dat je geen bal op goal krijgt. Dat is voor mij prioriteit één, zodra de andere ploeg de bal heeft. Dat lukt natuurlijk niet altijd en dan moet je een keer een redding maken. Jong PSV heeft niet veel kansen gecreëerd, dus dat wil zeggen dat wij de zaken goed voor elkaar hadden. Een verdiende overwinning voor dus.”