Herinneringen aan het Almelose Zwembad Het Wendelgoor: ‘Wij konden niet zwemmen, maar als kind ken je geen angst’

‘Ondoor­zich­ti­ge’ naheffing energie zorgt voor boosheid in Enschede: ‘Hier gaat niemand op vakantie’

300 tot 1000 euro moeten nabetalen op de energienota: bewoners van Het Leunenberg in Enschede komen in actie tegen De Woonplaats, met een bezit van 16.500 woningen de grootste corporatie in de regio. Steen des aanstoots is de ‘ondoorzichtige eindafrekening’. Ook andere huurders van complexen met blokverwarming klagen steen en been.