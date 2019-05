Herman Finkers openhartig over geloof en zijn ziekte in gesprek bij de EO

‘Aalde­rinks­sin­gel in Almelo meest onveilige weg van Nederland’

9:46 ALMELO - De Aalderinkssingel in Almelo is de gevaarlijkste weg van Nederland. De weg in de bebouwde kom van Almelo scoort het slechtst in een onderzoek naar ruim 43.000 lokale, provinciale en lokale wegen in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van verkeersbureau VIA, zo meldt EenVandaag. Almelo staat met maar liefst vier wegen in de top 10 van gevaarlijkste wegen.