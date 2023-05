Het buitenbad is dicht, dus waar zwemt Almelo in de zomer? Op zoek met zwembroek en handdoek

Wie met mooi weer buiten wil zwemmen in Almelo, die moet in het kanaal springen. Het is de enige mogelijkheid. Het buitenbad is dicht en gaat ook niet meer open. Er komt een nieuw binnen- en buitenbad, maar dat gaat nog wel twee jaar duren. Waar, kortom, kun je nog wél baantjes zwemmen? Met zwembroek en handdoek gingen we op pad in de regio. Spoiler: Mooie buitenbaden, ze zijn er nog steeds.