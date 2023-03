Het grote stadswapen van Almelo krijgt een tweede leven

indebuurt.nlAls je vroeger langs het stadhuis van Almelo kwam, was het niet te missen. Op het dak van het oude gemeentehuis stond een groot stadswapen. De laatste jaren is er volop geklust en zijn er woningen in het pand gemaakt. Het wapen is van het dak getild. Wat hiermee gaat gebeuren, lees je in dit artikel.

Het wapen stond te verpieteren voor het oude stadhuis. Het was van het dak gehaald, maar er was geen nieuwe bestemming voor. Op Facebook deden we daarom een oproep: ‘Wat is een mooie plek voor dit stadswapen?’

Nieuwe plek

Op die oproep kwamen veel reacties binnen. Sommigen willen het wapen graag boven de klok bij het station. Anderen liever in Doepark De Hagen, aan de gevel bij de nieuwe brouwerij van Zwarte Parochie of bij het huidige stadhuis. Ineke deelt een bijzondere herinnering: “Mijn schoonvader heeft de kroon destijds geschilderd met bladgoud.”

Gekke ideeën

Ludieke voorstellen kwamen ook binnen. Matthijs wil het wapen graag achterop de spelersbus van FC Twente, Remco ziet er een stadspoort in en Dave wil het wapen terugzien langs de A35 bij Hengelo. Roy zou dit gevaarte graag bij hem thuis plaatsen: ‘Bij mij in mancave, past die mooi thuis’. Een aantal mensen stelt voor om het wapen naar de stort of naar de gemeentelijke opslag te brengen. ‘Ziet er niet uit, op naar de werf’, schrijft Bert.

Volledig scherm Ritchie Lijster met de kroon van het stadswapen. © Jason Tatipata

Nieuwe bestemming

Bovengenoemde opties worden het allemaal niet, want Ritchie Lijster weet wat er wél gaat gebeuren met het enorme stadswapen. Hij organiseert evenementen als Heavenz Festival en Kingzday. Bij dat laatste evenement gaat hij een deel van het stadswapen gebruiken.

“Mijn vriendin zag het wapen staan bij het oude stadhuis. Ze moest gelijk aan mij denken, of het niet iets voor een evenement zou zijn”, vertelt Ritchie. “Ik vroeg het an de gemeente en die stuurden me door naar de bouwvakkers bij het oude stadhuis. Ze hadden er geen bestemming voor. Voor een krat bier en een pak koeken mocht ik hem meenemen. We gaan alleen de kroon gebruiken, die krijgt een plekje op het podium bij Kingzday.”

Kroon is loodzwaar

Ritchie reed met een aanhanger naar het oude stadhuis om de kroon op te halen. “Dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Het stadswapen met kroon was loodzwaar. We hebben de kroon losgehaald van het onderste deel. Die kroon is van metaal en moet je met drie mensen tillen. Het onderste stuk is massief beton, dat brengen ze denk ik naar de stort toe.”

Kingzday in Almelo

Wil je de kroon van het stadswapen bewonderen, dan kan dat op Koningsdag 27 april. Op het terrein van Studio 15 (Kolthofsingel 15) is die dag Kingzday, met onder anderen dj’s Chris Deluxe, Feestnation en Miguell Kaidel.

