Het is weer zover: Almelo staat weer in het teken van de Havendagen, vol schepen, muziek en veel vertier

Suppen in de stad

De deelnemers hoeven niet te verhongeren want ter hoogte van de bibliotheek is er een foodplein met versnaperingen. Bij het gemeentehuis, aan de kant van Kreta, is een kinderplein ingericht met waterspelen, vliegers maken en schminken. Daarnaast is de scouting vertegenwoordigd met verschillende activiteiten. Nog diezelfde zaterdag gaan zoals gemeld de waterpoloërs van De Veene het kanaal in voor een sportief potje.

Maar wie liever naar wat anders kijkt kan ook op de kinderrommelmarkt terecht aan de kant van de Haven Noordzijde. Bij de rechtbank liggen de zeventien oude schepen afgemeerd. Ook altijd een kijkje waard. En dan tegelijk even over het Kunstplein lopen, voor de rechtbank. Of gelijk nog iets verder doorlopen want in de buurt van de parkeergarage is het bivak van Keep them Rolling opgeslagen. Met oude voertuigen uit de oorlog.