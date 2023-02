Het kleinste museum van Almelo staat nu bij Esther in de voortuin

indebuurt.nlAlmelo is een museum rijker. Een ieniemini museum met elke maand een nieuwe expositie die je gratis kunt bekijken. Het kleinste museum van Almelo vind je in de voortuin van Rozenstraat 39.

Kunstenares Esther Dieltjes heeft in haar voortuin een houten vitrine geplaatst. Ze heeft het kastje ingericht met haar eigen werken. Je ziet tekeningen, kunstkaarten, sieraden en andere creaties. “De eerste expositie is in wintersferen”, vertelt Esther. “Er hangt nu onder meer een gesigneerde art print van een hazelmuis in winterslaap en een handgedrukte linosnede van twee uiltjes als wenskaart.”

Elke maand ander thema

Esther wil elke maand een nieuwe expositie inrichten. “Ik probeer dit maandelijks te vernieuwen, rond de eerste vrijdag van de maand. Volgende maand vier ik de lente met verbeeldingen van bloemen.” Het plaatsen van het kastje leverde al nieuwsgierige blikken op. Dat is volgens Esther alleen maar meer geworden: “Er lopen veel mensen langs die toch even blijven staan kijken. Het maakt nieuwsgierig.”

Schoonheid van de natuur

Esthers belangrijkste uitgangspunt is de natuur. “Het gaat me om de schoonheid van het bescheidene, kleine en verborgene.” Haar werken zijn klein. “Dat nodigt mensen uit om dichterbij te komen voor een wat meer intieme ervaring. Ik richt me niet alleen op objecten voor aan de muur, maar ook op artikelen als kaarten en boekenleggers.”

De 44-jarige Esther komt van oorsprong niet uit Almelo. Ze is geboren en getogen in Apeldoorn, met de natuur vlakbij. “Dankzij de mooie Veluwe is daar mijn liefde voor de natuur ontstaan. Na periodes in Arnhem en Den Haag ben ik in het groene rustige Twente geland en ik voel me hier helemaal thuis.”

Mini-museum is etalage

Het mini-museum is niet alleen een galerie, het is ook een etalage. Als je iets moois ziet in het kastje, kun je dat kopen. “Alle getoonde werken zijn te koop met kleine prijzen tot 25 euro”, zegt Esther. Tien procent van de opbrengst gaat naar Bomen voor Koeien van Stichting wAarde. “Zij planten bomen in een weide voor paarden, koeien of schapen. Verder steun ik Stichting Natuurvolgend Bosbeheer en Stichting Hofvogels.”

