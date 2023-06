Het lek is boven in expositiepand aan Almelose Grotestraat: ‘Deze hele rechtszaak is onzin’

De lekkage in het pand waar de pop-up-expositie van het Almelose kunstenaarskoppel Dennis Zanoni en Floortje van Loon is ondergebracht, is gerepareerd. Daarmee lijkt de angel uit een rechtszaak die bovenbewoner Steven Middelkamp had aangespannen tegen pandeigenaar Bertine Elzink. De huurder was afgesloten van watertoevoer.