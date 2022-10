Het levenswerk van Jan Braamhaar is van de Bornerbroekse aardbodem verdwenen, maar treuren doet hij niet: ‘Er komt iets heel moois voor terug’

Gewond persoon aangetrof­fen in woning Almelo; politie doet onderzoek

ALMELO - De politie doet onderzoek in een woning aan de Treubstraat in Almelo. Daar werd zaterdagmiddag een gewond persoon aangetroffen. Volgens buurtbewoners zou het gaan om een jonge man. Het is niet duidelijk of het om een ongeluk of een misdrijf gaat.

15 oktober