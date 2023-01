Het regent klachten, maar het druppelt boetes in Twenterand: ‘We komen een boa tekort’

Matpartij met klauwhamer en broekriem eindigt voor rechter in Almelo

ALMELO - Mikael L. (37) uit Almelo krijgt een berichtje van zijn ex-schoonmoeder. Hij kan zich maar beter voor de trein gooien, want hij wil geen hulp aannemen. Na lezing knapt er iets in zijn hoofd en gaat het helemaal mis. Dinsdagmorgen staat L. met de nieuwe partner van zijn ex voor de strafrechter in Almelo.

10 januari