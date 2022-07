Het slappe optreden van de politie bewees deze week: zo dictatoriaal is het hier allemaal nog niet

Internatio­na­le prijs voor Twentse watermolen­ken­ner Herman Hagens: ‘Slechts een klein radertje in het grote rad van de tijd’

ALMELO - De tijd kan hij helaas niet stilzetten, watermolens gelukkig wel. In twee standaardwerken legde Herman Hagens in zijn lange leven zo’n beetje alle watermolens vast die er in Twente, Salland, de Achterhoek en de Veluwe hebben gestaan. Het leverde hem, op 86-jarige leeftijd, alsnog de oeuvreprijs op van het Internationale Molengenootschap.

