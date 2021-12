Heuse horror: hoe Loes de hele nacht gevangen zat op de wc van de begraafplaats in Almelo

VIDEO Militairen helpen in Twente mee bij nieuwe vaccinatie­ron­de GGD: ‘Hartstikke mooi dat ze d’r bint’

ALMELO - Voor Dieka (93) uit Goor is het duidelijk even wennen. „Wat mot dee kearls hier?”, zegt ze als ze militairen ontwaart in de hal van de priklocatie in Almelo. Voor de soldaten zelf voelt het inmiddels vertrouwd. Tot en met 2 januari bieden ze met 43 man ondersteuning aan de vaccinatiecampagne van de GGD in Twente.

