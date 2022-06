Hier rollen 100 kant-en-klare duurzame huizen per jaar van de band: ‘De oplossing voor veel problemen’

COLUMN De ijsvogels krijgen er een geduchte concurrent bij: een st(r)aaltje girlpower van het zuiverste water

Wat is de overeenkomst tussen Huize Almelo, Het Wetshuys, Molen De Hoop, de Georgiusbasiliek, Grote Kerk, oude rechtbank, Talaminiplein, moskee, De Waag en het stadhuis? Ze staan stuk voor stuk afgebeeld op een of andere ansichtkaart onder het kopje Groeten uit Almelo. En het lijstje is nog niet eens compleet. Want ook het Torentje bij de nieuwe rechtbank, Twenthecentrum, Koornmarkt, Passage, watertoren, de wijk Indië en zelfs de Mans Kapbaargtunnel hebben een rol op de traditionele visitekaartjes van de stad.

19 juni