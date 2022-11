Hockeyclub MHC Almelo staat bestuurlijk weer op de rails

ANALYSE Omroep 1Twente in Almelo: een zinloze investe­ring of anticipe­ren op een toekomst vanuit Enschede?

ALMELO - Als de Almelose gemeenteraad donderdag instemt met een subsidie van 1,5 ton aan de Enschedese omroep 1Twente, kiest Almelo er voor dat Aavisie uiteindelijk opgaat in een streekomroep. Maar de vraag is wat de investering op korte termijn oplevert. Tot februari 2024 heeft Aavisie de zendmachtiging voor lokale omroep in Almelo in handen. En daardoor kan 1Twente het Almelose publiek alleen via de eigen website bereiken, en niet via radio of televisie.

9 november