Hoe een abortus op haar 16de Inge dertig jaar later bijna fataal werd

Is husky Bubbly weggegeven of gegijzeld? ‘Er wordt een spelletje gespeeld’

12 juni ALMELO - Wie is de eigenaar van de hond Bubbly? Werd de jonge husky in verwaarloosde toestand weggegeven of is ze slechts tijdelijk afgestaan en wordt ze nu gegijzeld? Zeker is dat Bubbly drachtig is en dat haar puppy’s bij verkoop samen een paar duizend euro opleveren.