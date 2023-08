Hoe een perceel met mais de oplossing is voor de groei van twee bedrijven in Geesteren

Timmerbedrijf Hilberink en Autobedrijf Brooks zitten met een vergelijkbaar probleem. De buren op bedrijventerrein Lutkeberg in Geesteren willen graag uitbreiden. De oplossing ligt letterlijk naast de deur.

De percelen van zowel het timmerbedrijf als het autobedrijf grenzen aan een strook landbouwgrond, ingeklemd tussen de wegen De Milt en De Steenberg. Met de eigenaar van dit agrarische stukje, waar nu nog mais staat, is overeenstemming bereikt over een verkoop, inclusief enkele voorwaarden over bijvoorbeeld de minimale afstand tussen de bedrijven en een woning aan de Poolsweg. De eigenaar van het gewilde stukje grond woont er namelijk zelf.

Daadwerkelijk aan de slag

Het is nu aan de gemeenteraad van Tubbergen om ja (of nee) te zeggen tegen een wijziging in het bestemmingsplan van de groenstrook. Wanneer de raad instemt met het voorstel, dan krijgt de huidige bestemming ‘agrarisch’ na 26 september de bestemming ‘bedrijventerrein’. Zodra het licht op groen wordt gezet, kunnen Hilberink en Brooks daadwerkelijk aan de slag met de uitbreiding.

Trappen en meer

Het gaat in het geval van de ruim 25 jaar geleden begonnen timmerfabriek, waar negentien mensen werken, om een extra bedrijfshal. Timmerbedrijf Hilberink wordt op dit moment beperkt in de uitvoering van zijn werkzaamheden; de beschikbare ruimte wordt maximaal benut. De vaklui van Hilberink maken onder meer trappen van diverse houtsoorten, kozijnen en prefab dakkapellen en ook is het bedrijf actief met de renovatie van woningen.

Autodemontage

Autobedrijf Brooks is in 1990 opgericht door de familie Broekhuis. De vier eigenaren werken samen met zeven medewerkers. Het werk omvat onder meer de demontage van auto’s, het reviseren van motoren en versnellingsbakken en het repareren en keuren van zowel personenauto’s als vrachtwagens.

Ook nadat Brooks in 1998 vanuit een schuur in het buitengebied vertrok naar het bedrijventerrein in Geesteren, werd het bedrijf al diverse keren uitgebreid. Een nieuwe uitbreiding is alleen mogelijk indien het gebruik kan maken van het agrarisch perceel naast de deur.

Volledig scherm Een stukje agrarische grond op bedrijventerrein Lutkeberg in Geesteren. Er ligt een voorstel om de bestemming van dit perceel te wijzigen in bedrijventerrein. © Cees Elzenga