Hoe Joop uit Vroomshoop verdacht wordt van omkoping, maar het OM een rare draai maakt: ‘Snapt u het nog?’

„Helemaal vanuit Twente? Speciaal voor mij?” Een schaterlach volgt, als we na een treinreis van twee uur binnen komen wandelen in de rechtbank van Den Bosch. Daar staat de kleurrijke ondernemer Joop van der V., die zoveel bijzondere projecten deed in Afrika en waarover we zo vaak gepubliceerd hebben, met zijn entourage.

Tot dan toe weten we alleen dat hij verdacht wordt van omkoping. Meer geven de rechtbankstukken niet prijs. Maar direct na de schaterlach, volgt een bedrukt gezicht. „Ze naaien me, let zo maar op. Dit gaat helemaal nergens over.” Die zin horen we vaker, als we als journalisten de rechtbank betreden, maar wat dan volgt is een bizarre zaak van maar liefst drie uur.