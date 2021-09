Hoe kon kruisboogschutter Kenzo K. uit zicht van hulpverlening blijven en 2 mensen doden in Almelo?

Almelose woning­stich­ting: ‘Bij brand in trappen­huis vluchten naar balkon’

13 september ALMELO - Bij een brand in het trappenhuis van een portiekflat, zoals maandagnacht aan de Brandersweg, is er voor bewoners geen vluchtweg. Volgens instructie moeten ze dan in de woning blijven. Tot de brandweer hen komt bevrijden, meldt woningstichting Sint Joseph.