Hoe staat het met de nieuwe wethouder in Almelo? Er is nog geen witte rook, maar er zit schot in

Wie wordt de opvolger van de vertrokken D66-wethouder Monique van Saane in Almelo? Er is nog geen witte rook, maar er zit schot in. De komende dagen worden gesprekken met kandidaten gevoerd. D66 hoopt de nieuwe man of vrouw in het college van B en W volgende week te presenteren.

Tot verbijstering van velen stapte D66-wethouder Monique van Saane op 22 februari op. Ze trok haar conclusie na een debat achter gesloten deuren over renovatie van het Theaterhotel. Onderhandelingen daarover met de directie van het Theaterhotel waren spaak gelopen. Als verantwoordelijke wethouder werd Van Saane tot de orde geroepen door de gemeenteraad.

Klappen van de zweep

Wat volgde was spoedoverleg met de drie andere coalitiepartijen (VVD, CDA en Lokaal Almelo Samen). Met als uitkomst dat D66 voor een ‘nieuwe’ wethouder dient te zorgen. Iemand met bestuurlijke ervaring, die het klappen van de zweep kent. De opvolging moet geen maanden duren, werd daarbij benadrukt. Binnen D66-kringen werd de vacature rond gebazuind.

Drie weken later blijkt er aardig schot in de procedure in te zitten. Meerdere kandidaten hebben zich gemeld, zowel man als vrouw, vertelt D66-fractievoorzitter Jeroen Wiertz. „Het zijn mensen met bestuurlijke ervaring. Ik ben tevreden over de kandidaten”, zegt Wiertz, die deel uitmaakt van de snel opgetuigde ‘wethouderscommissie’. Uiteraard noemt hij geen namen. De kandidaten komen niet uit Almelo, laat Wiertz desgevraagd weten. „Wel uit Oost-Nederland.” Op de vraag of er ex-wethouders bij zitten, zegt Wiertz. „Dat verschilt.”

Gesprekken op ‘geheime’ locatie

Behalve Wiertz, zit een bestuurslid van D66 Almelo en een wethouder uit een andere gemeente in de commissie. Om wie het gaat, wil hij niet zeggen. Wel dat deze week gesprekken worden gevoerd. Op een ‘geheime’ locatie. Met twee, of drie, kandidaten. „Dat hangt van de gesprekken af.” De commissie denkt na een uitvoerig gesprek per kandidaat haar keuze te kunnen te maken. „Dan is het wel duidelijk”, zegt Wiertz.

Niet meer voorkeur voor vrouw

Hij benadrukt dat de commissie advies uitbrengt aan de raadsfractie van D66, die behalve Wiertz twee andere raadsleden telt. „De fractie kiest de nieuwe wethouder en beslist dus.” Wiertz voorziet dat dat volgende week gaat gebeuren. Eerder ging de nadrukkelijke voorkeur uit naar een vrouw. Te meer omdat de rest mannen zijn in het college van burgemeester en wethouders van Almelo. Preferentie voor een vrouw is nu losgelaten door D66. Nu telt vooral de bestuurlijke ervaring. „We zitten in een andere situatie als vorige jaar bij de collegevorming.”