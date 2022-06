Hoe zit dat? De Kolkschool in Almelo staat na rechtszaken al een jaar leeg, maar er gebeurt nog niets

Na huifkaron­ge­luk Losser beleeft Alle (79) zijn verdriet om broer Anton uit IJsselmui­den opnieuw

Het was voor Alle Kamphuis uit Almelo een lastig moment, toen hij maandag in las wat er zaterdag in Losser was gebeurd. „Ik werd heel emotioneel”, zegt hij. Bijna 9 jaar geleden, op 1 juni 2013, verongelukte zijn broer bij zo’n kampioensrit.

27 mei