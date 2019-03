‘Hondenredder’ Peter Koekebakker uit Almelo overleden in Spanje

In vijftien jaar tijd is zijn opvang voor zwerfhonden in het Zuid-Spaanse La Linea een begrip geworden. Peter Koekebakker kreeg van vele kanten hulp, ook vanuit Twente. Onder zijn vele sponsors waren Enschedeër Bennie Holtkamp, ondernemer in gokkasten, en springruiter Jeroen Dubbeldam (45), winnaar van Olympisch goud. Zij schonken Koekebakker tien jaar geleden een VW-bus, met ‘Pedro es el Mejor’ (Peter is de beste) op de deur. Ook kreeg hij geld voor voer en werd hij gesteund bij de bouw van een kennel in Zuid-Spanje.