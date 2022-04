Honderden toeschouwers bij paasvuur in Bornerbroek: ‘Eindelijk mag het weer en dat werd tijd ook’

VIDEO Grote brand in flatgebouw in Almelo geblust, één persoon zwaarge­wond na sprong van balkon

ALMELO - In een flat aan de Rembrandtlaan in Almelo is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand was volgens de brandweer korte tijd hevig. De woning is onbewoonbaar. De bewoner raakte, nadat hij van het balkon sprong, zwaar gewond.

