Honderden wandelaars in stille tocht voor slachtoffers van kruisboogdrama in Almelo

Marijke uit Borner­broek dolblij met wereldti­tel mennen: ‘De kroon op mijn werk’

18:20 BORNERBROEK - Marijke Hammink heeft haar grote doel bereikt. De 30-jarige menster uit Bornerbroek is in Frankrijk wereldkampioen geworden met haar vierspan pony’s. De euforie was groot. „Ons doel is bereikt.”