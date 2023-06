Hoofdringmeester en vakman pur sang verrast met lintje tijdens Almelose Ruiterdagen

Na tegenval­lers nu ook meevaller: Twenterand houdt ruim 10 miljoen over voor ‘grote projecten’

Na de kleine tegenvaller rond het zwembad en de grote financiële domper rond de verbouwing met het gemeentehuis is er nu ook een meevaller in Twenterand. De gemeente houdt over 2022 10,4 miljoen euro over. Maar wethouder Roel Koster houdt de hand op de knip. Nog wel. „Dat geld reserveren we voor grote projecten.”