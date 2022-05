Hoofdsponsor over degradatie Heracles: ‘Biedt mogelijkheden om groter probleem op te lossen’

Met de eindstand 1-3 werd afgelopen zaterdagavond tegen Excelsior het lot van Heracles bezegeld. Daarmee kwam er een einde aan een periode van zeventien jaar eredivisievoetbal in Almelo. The day after the night before kraakt Hans Kroeze, algemeen directeur van de ADG Dienstengroep - waaronder Asito ressorteert - kritische noten over club en clubcultuur. Maar hij wil vooral ook vooruitkijken: „We moeten nu als de wiedeweerga zorgen dat Heracles weer terugkomt in de eredivisie.”