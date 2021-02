Hoogbejaarde Annie (96) kan niet naar Almelo voor vaccin: ‘Hoe kom ik daar in hemelsnaam’

Na het aanbellen duurt het even voor Annie* de deur van haar woning in Hengelo opent. „Met de rollator gaan het allemaal niet meer zo snel”, verontschuldigt ze zich. 96 jaar oud is ze nu en sinds elf jaar weduwe. Nee, geen naam en geen adres in de krant, gebiedt ze. „Drie jaar geleden is hier ingebroken, sindsdien ben ik bang. Terwijl ik sliep hebben ze zelfs de la uit mijn nachtkastje gehaald. Die vond ik later in de tuin terug.”