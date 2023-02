Houtzagerij uit Tubbergen naar de rechter om onder dwangsom van 25.000 euro uit te komen

Fotograaf Marty (70) uit Enschede reist al tien jaar de wereld over: ‘Ik raak nooit uitgekeken op mensen’

Fotograaf Marty van Dijken (70) uit Enschede reist sinds tien jaar de wereld rond. Een nooit ophoudende nieuwsgierigheid naar mensen is zijn drijfveer. Hij trof ze in verlaten dorpen en achterbuurten, van India tot Cuba. „Mensen die in de meest ellendige toestanden hun waardigheid bewaren: dat kan me steeds opnieuw ontroeren.”