Huisartsen in Twente krijgen meer tijd voor behandeling verslaving: ‘De winst zit vaak in de verre toekomst’

Grondver­zet­be­drijf Oosterveld zet hakken in het zand voor uitbrei­ding XL Busi­nesspark in Almelo: ‘Wij kunnen hier best blijven’

ALMELO - Frank Oosterveld hoopte vurig dat hij met zijn grondverzetbedrijf niet weg hoeft voor een uitbreiding van XL Businesspark bij Almelo. Maar op de plankaart is zijn onderneming als het ware ‘weggevaagd’. Oosterveld legt het hoofd echter niet in de schoot. Hij doet een klemmend beroep op de gemeenteraad, die binnenkort een besluit neemt over XL Businesspark.

20 september